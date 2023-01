Eine ergreifende Rückmeldung zum Artikel „Kurts geniale Idee“ (erschienen am 14. Dezember) erhielt der Autor Hermann Josef Settelmeyer von Erika Bug aus Freisbach. Nach dem Krieg wohnte sie als Kind in einem Vorort von Dresden. Brot war so kostbar, dass ihre Mutter es mit einem Vorhängeschloss sichern musste. Aber der Hunger beflügelte bei ihr und ihrem kleinen Bruder den Erfindungsreichtum. Wie der Knirps Kurt, der einst mit einem winzigen Schraubenzieher einen Schließkorbs knackte, um an Weihnachtsgutsel zu kommen, so lösten Erika Bug und ihr Bruder die Scharniere an der Rückseite des Brotkastens. Die Kinder schnitten sich jeder eine schmale Scheibe von der Kostbarkeit ab. Als die Mutter den Verlust bemerkte, reagierte sie völlig anders, als die Kinder erwartet hatten: Sie schimpfte nicht, sondern fing bitterlich an zu weinen, weil sie nicht einmal genug hatte, um ihren Kindern satt zu essen geben zu können.