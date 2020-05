Im Jahr 1890 schrieb ein Dorfschullehrer in Berg einen Brief, der alle Krisenzeiten der vergangen Jahren überstand und in diesem Jahr 130 Jahre alt wird. Philatelisten haben ihre Freude. Der Empfänger dürfte diese nicht empfunden haben.

Was heute nur Sekunden dauert, war vor 130 Jahren wochenlang unterwegs. Es geht um einen Brief, den Dorfschullehrer Ludwig Herrmann aus Berg an seinen Sohn schreib, der als Arzt in der Fremde weilte.

Herrmann, der mit seiner Frau Maria Elisabeth (geb. Keller) und seinen beiden Söhnen Johann Eugen (geb. 1860) und Jakob Otto (geb. 1864) einst in Berg wohnte und lebte, stand viele Jahre in Diensten der Berger Volksschule. Im Mai 1890 schrieb er seinem weiteren Sohn Eugen einen Brief mit folgender Adresse: Asien, Herrn Dr. Eugen Herrmann, praktischer Arzt in Tebing Tingi, Bedagei, Sumatra-Ostküste, und als Absender: L. Herrmann von Berg-Rheinpfalz. Der Brief wurde am 30. Mai 1890 nachmittags in der Berger Poststelle in der Lammgasse bei Ludwig Lohr, der dort eine „Postexpedition“ leitete, abgegeben. Der Brief, in der Briefmarkensprache auch als „Ganzsachenumschlag“ bezeichnet, war nur mit einer farbigen Wertmarke in karmin mit einem bayerischen Wappen, oben mit zwei Posthörner und dem Wort „Bayern“, unten mit zwei Ziffern „10“ und „Pfennig“, bedruckt. Dieses Porto reichte für Auslandsbriefe aber nicht aus, deshalb wurde er mit einer weiteren Wertmarke mit „Bayern Wappen und 10 Pfennig“ in der Farbe karmin versehen. Erst jetzt mit zwei aufgedrückten Entwertungsstempeln „BERG i.d.PF. 30. Mai 1-2 Nm 90“ konnte er ausreichend frankiert auf seine Auslandsreise gehen.

Die Reise beginnt

Von Berg ging es mit der Eisenbahn über Straßburg, Basel in die Schweiz, durch den 1882 eröffneten Gotthard-Tunnel nach Chiasso/Italien. Über Mailand, Bologna, Rimini, Ancona, Foggia, Bari nach Brindisi, mit dem ersten Transitstempel „BRINDISI 1.6.90“, in sage und schreibe nur zwei Tagen. Die Überfahrt von Brindisi mit einem Dampfschiff vom Mittelmeer in Richtung Asien durch den Suez-Kanal über den Indischen Ozean dauerte 24 Tage. Die nächste Anlaufstelle des Schiffes war am 24. Juni 1890 der Hafen von Singapur, mit dem zweiten Einreise-Stempel „WEDIND-SINGAPORE 24/6“, ein internationaler Handelshafen für europäische Kaufleute.

Nach weiteren 600 Kilometern durch die gefährliche Straße von Malakka in Richtung Sumatra und einer dreitägig dauernden Überfahrt auf einem kleinen Handelsschiff erreichte der Brief, mit einem weiteren Stempel „MEDAN DELI 27/6“ am 27. Juni 1890, den im selbsn Jahr neu erbauten Hafen Belawan, im Distrikt Medan Deli, an der Ostküste Sumatras. Von dort ging es auf dem Landweg in einem Wagen nach Bandar Khalipah, mit dem vierten Einreise-Stempel „BANDAR KHALIPAH 29/6 1890“ am 29. Juni 1890.

Endlich angekommen

Von hier zum Empfänger Dr. Eugen Herrmann waren es nur noch wenige Kilometer. Da es ab hier keine Fahrtmöglichkeit mehr gab, wurde der Brief von einem Läufer zu Fuß zu seinem Reiseziel Tebing Tingi getragen. Tebing Tinggi, früher ein kleiner Ort, ist heute eine Gemeinde mit 24.000 Einwohnern. Dort angekommen erfuhr der Arzt wohl die traurige Nachricht, dass seine Mutter Maria Elisabeth am 19. Februar 1889 mit 53 Jahren in Berg verstorben war. Seitdem ist über den weiteren Aufenthalt sowohl des Arztes wie auch des Briefes in Sumatra nichts bekannt.

Heimkehr

Wie, wann und zu wem der Brief wieder zurück nach Deutschland gekommen ist, weiß bis heute niemand. Erst in den Jahren ab 2017 tauchte der Brief auf verschiedenen Briefmarken-Auktionen international wieder auf. Heute ist solch ein Brief eine gesuchte Rarität unter den Philatelisten und wird im Preis hoch gehandelt. Ein Attest bestätigt dies: „Marke und Stempel sind echt und gehören als tarifrichtige 20 Pfg.-Frankatur zur rechts geöffneten Ganzsache. Tadellos gezähnt, einwandfrei erhalten. Nicht signiert“. Eine sehr ungewöhnliche- und seltene Destination! Am Samstag feiert der Briefumschlag nach solch einer langen Reise seinen 130. Geburtstag.