Leider gibt es einen weiteren Todesfall in der Verbandsgemeinde Bellheim. Die Zahl der in der Folge einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Personen im Landkreis Germersheim steigt damit auf 137. Aktuell sind nach Angaben der Kreisverwaltung 1752 Menschen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet, darunter sind 316 neue Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurden 9854 positive Fälle registriert. Die /-Tages-Inzidenz bezogen auf 100.000 Einwohner steigt auf nun 643,3. Die Inzidenz der Hospitalisierung liegt in Rheinland-Pfalz am Montagmittag nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei 4,09.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 625 Infizierte seit Beginn der Pandemie/122 aktuell infizierte Personen/481 Genesene/22 an oder mit Covid-19 verstorbene Personen.

Wörth: 1383/197/1178/8

VG Kandel: 930/213/711/6

VG Jockgrim: 1045/240/787/18

VG Rülzheim: 931/185/736/10

VG Bellheim: 1119/184/904/31

Germersheim: 2364/336/2009/19

VG Lingenfeld: 1457/275/1159/23

Kreis GER: 9854/1752/7965/137.