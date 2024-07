Die parteilose Sabrina Welker ist neue Bürgermeisterin von Rheinzabern. Es gibt drei neue Beigeordnete, von denen aber nur einer regulär in den Gemeinderat gewählt worden war.

Die Ortsgemeinde behält in der neuen Legislaturperiode drei Beigeordnete. Der einstimmige Beschluss war die erste Amtshandlung der neu gewählten Ratsmitglieder. Zuvor wurden sie von der bisherigen Ortsbürgermeisterin Alexandra Hirsch verpflichtet. Nach einem regelrechten Dankes-Marathon für Hirsch, die nach dreieinhalb Jahren Amtszeit nicht mehr antrat, verpflichtete sie in ihrer letzten Amtshandlung ihre Nachfolgerin Sabrina Welker. Diese war als parteilose Bewerberin, ohne Gegenkandidaten, angetreten. Bei einer Wahlbeteiligung von 67,4 Prozent erhielt Welker 66,7 Prozent Ja-Stimmen.

Als Kandidat für das Amt des ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde, der ständiger Vertreter der Ortsbürgermeisterin ist, schlug Reiner Marz (CDU) Sebastian Berdel vor. Berdel hatte für die CDU für den Ortsgemeinderat kandidiert, schaffte aber nicht den Sprung in das Ratsgremium. Weitere Vorschläge kamen nicht aus den Ratsreihen. In der folgenden geheimen Wahl erhielt Sebastian Berdel eine Nein-Stimme, alle anderen stimmten für ihn.

1. Beigeordneter Sebastian Berdel. Foto: Barbara Eichenlaub

Der nächste Beigeordneten-Posten wurde mit einem neu gewählten Ratsmitglied besetzt. Alexandra Hirsch, die weiterhin als reguläres Ratsmitglied für die FDP im Gremium sitzt, schlug für ihre Fraktion Max Decker vor. Da der Neueinsteiger aus beruflichen Gründen nicht an der konstituierenden Sitzung teilnehmen konnte, zeigte Hirsch allen Anwesenden ein DIN A4 großes Foto des Kandidaten und nannte kurz die wichtigsten Eckdaten seines beruflichen Werdegangs. Decker wurde schließlich in Abwesenheit bei einer Gegenstimme gewählt. Bis er in der Sitzung Ende August verpflichtet werden kann, bleibt seine Vorgängerin Eva Scherrer (parteilos) kommissarisch im Amt. Für den dritten Beigeordneten-Posten schlug erneut Reiner Marz (CDU) Steven Kleemann vor. Er kandidierte ebenfalls für die CDU als Ratsmitglied, landete jedoch auf einem Nachrückerplatz. Als Beigeordneter wurde er einstimmig vom Rat gewählt.

Die 22 Sitze im Ortsgemeinderat verteilen sich wie folgt auf die Fraktionen: Die CDU hat zehn Sitze, die SPD, die Grünen und die FDP haben jeweils vier Sitze. Sebastian Berdel und Steven Kleemann haben als Externe kein Stimmrecht im Rat, nur Max Decker, da er gewähltes Ratsmitglied ist.