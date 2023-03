Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der geplanten Erweiterung der Pamina-Wohnanlage fallen einige der dortigen Parkplätze zum Opfer. Als Ersatz wird der Parkplatz beim Bürgerhaus ausgebaut – zum Nachteil der Tulla-Grundschule. Doch auch die könnte von dem Vorhaben profitieren.

Eigentlich sollte der Ortsbeirat Maximiliansau in seiner Sitzung am Donnerstagabend nur darüber entscheiden, welches Pflaster für die Erweiterung des Parkplatzes in der Hermann-Quack-Straße