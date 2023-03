In der Pfortzer Straße in Maximiliansau steht ein Geschwindigkeitsmesser, der für reichlich Verwirrung bei den Autofahren sorgt.

Man kennt sie ja mittlerweile aus vielen Orten: die Geschwindigkeitsanzeigenanlagen. Sie messen die aktuell gefahrene Geschwindigkeit. Mal ist es ein Smiley, der je nachdem, ob sich der Autofahrer an die Tempobeschränkung an dieser Stelle hält oder nicht, ein lachendes oder weinendes Gesicht zeigt. Manchmal sind es auch einfach nur leuchtende Zahlen, die ganz profan die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen. Gerne werden solche Tempomesser an Ortseingängen aufgestellt oder vor Kitas, Schulen oder Pflegeeinrichtungen.

Über die Sinnhaftigkeit dieser Anlagen wurde schon viel debattiert. Es sind ja keine Blitzer, also Konsequenzen drohen keine, selbst Raser kommen ungeschoren davon. Aber glaubt man den Untersuchungen, dann haben diese Anlagen durchaus ihre Wirkung. Viele Autofahrer nehmen den Fuß vom Gas, wenn ihnen das Gerät anzeigt, dass sie zu schnell unterwegs sind. Und angeblich zeigen sich an diesen Stellen stärkere und dauerhafte Rückgänge der Durchschnittsgeschwindigkeiten. Das kann man glauben oder auch nicht. Aber selbst wenn der Lerneffekt nicht nachhaltig sein sollte und wenige Meter weiter wieder kräftig aufs Gaspedal getreten wird – ein kleiner Erfolg ist es dennoch.

Wunsch nach Tempo 30 gibt’s schon lange

Seit einigen Tagen steht in der Pfortzer Straße in Maximiliansau eine solche Geschwindigkeitsmessanlage. Für alle Ortsunkundigen: Die Pfortzer Straße ist die wohl am stärksten frequentierte Straße in dem Wörther Ortsbezirk. Besonders beliebt ist sie im morgendlichen Berufsverkehr. Wenn sich rund um das Wörther Kreuz der Verkehr mal wieder knubbelt, dann nehmen viele Verkehrsteilnehmer – darunter auch Lastwagen, Busse, Traktoren, Panzer, Pferdefuhrwerke und was sonst noch so auf unseren Straßen unterwegs ist – die Abkürzung durch die Pfortzer Straße, um schneller auf die Rheinbrücke zu kommen.

Zugegeben, ich bin einer derjenigen, die ein wenig verdutzt auf die Bremse gestiegen sind, als das Messgerät mit dicken roten Ziffern Tempo 45 angezeigt hat. 45? Aber hier galt doch immer Tempo 50. Zumindest gestern war das noch so.

Den Wunsch nach Tempo 30 in diesem Bereich gibt es in Maximiliansau schon lange. Aber bisher gab es für die Erfüllung des Wunsches keine Chance, denn die Pfortzer Straße gilt als Umgehungsstraße. Und in einem solchen Fall ist Tempo 30 eigentlich nicht möglich, höchstens punktuell. Und dann muss das muss gut begründet sein. Seltsam, hatte die Ortsspitze über Nacht doch Erfolg? Nur die Tempo-30-Schilder fehlen halt noch. Kaum zu glauben.

Gebremst wird momentan viel

Im Netz ist die Geschwindigkeitsanzeigenanlage ein vieldiskutiertes Thema. Für Aufklärung sorgte auf Facebook Peter Pfaff, der für die CDU im Ortsbeirat sitzt. Für die vier Anzeigetafeln im Ort gebe es fest vorgegebene Stellen und einen Zeitplan, wann welche wo aufgehängt werden sollen. Es gebe zwei neue und zwei ältere Tafeln. Es sei kompliziert, die alten Tafeln einzustellen, sowohl was die Blinkgeschwindigkeit betrifft als auch den Umstand, dass diese überhaupt blinken. „Kompliziert wird es, wenn ein Mitarbeiter für das Umhängen und ein anderer Mitarbeiter für das Einstellen zuständig ist...“, schreibt Pfaff.

Auf jeden Fall wird in der Pfortzer Straße derzeit so viel gebremst wie noch nie zuvor.