Zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in der John-F.-Kennedy Straße in Hagenbach. Während zunächst eine Familie laut und mit viel Alkohol feierte, beschwerten sich dem Polizeibericht zufolge andere Mitbewohner des Hauses über die Feier. „In dem darauffolgenden Streitgespräch kam es dann zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Kontrahenten.“ Mehrere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte waren notwendig, um den Streit zu beenden. Die Verletzten erlitten lediglich kleinen Blessuren. Gegen die Beteiligten wurden jeweils Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.