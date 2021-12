Was gab es für Diskussionen, als es darum ging, Helmut Kohl als Kanzler der Einheit und großen Europäer zu würdigen und Straßen, Plätze oder Promenaden nach ihm zu benennen. So manche Stadt blamierte sich da anfangs ganz gewaltig. Schwegenheim wird dieses Problem nie haben, sollte einmal nach der nun nach 16 Jahren Kanzlerinnenschaft abgetretenen Angela Merkel eine Straße benannt werden. Denn das Dorf hat bereits einen nach ihr benannten 205 Meter langen Verkehrsweg, der Haupt- und Alte Landauer Straße miteinander verbindet: Im Merkelsgarten heißt er, und es gibt ihn schon länger als „Angie“ amtierte. Darüber hinaus verheißt er blühende Landschaften. Noch so seine Anknüpfung an Merkels politischen Ziehvater. Und wenige Meter weiter entlang der Hauptstraße ist der Merkelhof zu finden. Ganz schön viel „Merkel“ eigentlich für ein (parteipolitisch betrachtet) traditionell rotes Dorf. Wenngleich dieses derzeit FWG-regiert ist.