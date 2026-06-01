Seit knapp 40 Jahren ist Richard Trares Chorleiter beim MGV Frohsinn Jockgrim. Nun steht er vor seinem letzten Konzert in dieser Funktion. Er schaffte es sogar ins Fernsehen.

Seit 1988 ist Richard Trares Chorleiter beim MGV Frohsinn Jockgrim. Am Samstag, 6. Juni, ab 20 Uhr wird der 76-Jährige, der in Kirrlach wohnt, bei einem Konzert mit dem Titel „Sing zum Abschied“ im Bürgerhaus verabschiedet.

„Mit seinem Weggang endet eine Ära, nicht nur für den Frohsinn, sondern für ganz Jockgrim. 38 Jahre hat er uns begleitet und geprägt. Dabei erreichte und bereicherte er nicht nur den Chor musikalisch, sondern auch viele weitere Menschen“, heißt es von Vorsitzendem Daniel Dosch auf der Homepage des Vereins. „Bei unzähligen Konzerten hat er den Sängern wie Zuhörern Freude bereitet, mit den Chören des Frohsinns zahlreiche Preise nach Jockgrim geholt.“ Unter anderem mit Veranstaltungen wie „Carmina Burana“ und dem „Fest der Lieder“ habe er musikalische Großereignisse nach Jockgrim gebracht, „wie es sie zuvor nicht gab“.

Referendariat nicht angetreten

Trares bekam mit acht Jahren ersten Klavierunterricht. 1969 holte er als 18-Jähriger den ersten Platz unter 400 Teilnehmern beim Landesklavierwettbewerb Hessen des Deutschen Tonkünstlerverbands. „In diesem Jahr begann auch meine Chorleitertätigkeit und mein Studium an der staatlichen Hochschule für Musik in Frankfurt. Im Fach Chorleitung wurde ich bei Helmuth Rilling, dem im Februar mit 92 Jahren verstorbenen bekannten Bach-Papst, ausgebildet“, erzählt er. 1974 schloss er sein Studium mit dem Examen für das Lehramt an Gymnasien ab. „Ich trat aber mein Referendariat an der vorgesehenen Schule gar nicht an, weil ich als Chorleiter schon mehrere Chöre übernommen hatte und dazu noch andere Aufgaben.“

Als leitender Direktor der Musikschule Schriesheim entwickelte er seine Erfahrungen im Umgang mit jungen Menschen weiter. Er war Kreischorleiter des Sängerkreises Weinheim, stellvertretender Musikalischer Direktor im Badischen Chorverband. 1979 wurde er zum Musikdirektor im Fachverband deutscher Berufschorleiter ernannt und dann Vorstandsmitglied. Er leitete als Dozent die „Chorleiter Akademie“ des Landes Baden-Württemberg sowie die „Gemeinsame Chorleiterausbildung“ des Kultusministeriums und des Badischen Chorverbands.

Nationale und internationale Preise

Trares leitete zwölf Chöre unterschiedlicher Gattungen in Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. „Momentan sind es noch sieben. Aber die gebe ich jetzt alle nacheinander ab“, sagt der Chorleiter. Zudem war er als Wertungsrichter auf nationalen und internationalen Wettbewerben wie der Chorolympiade gefragt. In Prag wurde er Anfang der 1990er-Jahre bei der inoffiziellen Europa-Meisterschaft als bester Chorleiter des Festivals ausgezeichnet. Im Badischen Chorverband ist er Ehrenmitglied. Als Ehrenchorleiter wurde er in seinem Kirrlacher Frohsinn ausgezeichnet. Gastdirigate gab er in der ARD und mit dem SWR-Orchester. Dass er seit 1969 ein erfolgreicher Chorleiter ist, zeigen nationale und internationale Preise.

1988 kam er als Nachfolger des Chorleiters Willy Börckel zum Frohsinn Jockgrim. Der damalige Vorsitzende Michael Werling und Börckel hatten je eine Liste mit bevorzugten Chorleitern. Bei beiden stand Trares vorne. Börckel sagte, er habe schon mit ihm gesprochen. Werling antwortete: „Ich auch.“ Doch Trares wohnte in Bensheim-Auerbach. Das bedeutete eine einfache Fahrtstrecke von 100 Kilometern. „Das Angebot reizte mich aber trotzdem“, sagte Trares. Obwohl viele meinten, das könne nicht lange gut gehen, wurden es 38 Jahre. „Es ist kaum zu glauben. Er hat nicht eine Singstunde abgesagt. Er ist noch viel zu gut, als dass er jetzt geht – schade“, sagt Werling.

Der MGV Frohsinn, der inzwischen kein Männerchor mehr ist, sondern ein gemischter Chor, lädt bei freiem Eintritt zum letzten Konzert mit Trares ein. „Lassen Sie uns gemeinsam die Ära Richard Trares und diese einzigartige Freundschaft gebührend feiern“, heißt es vom Verein. Das Programm besteht aus Liedern aus der Zeit seiner Chorleitertätigkeit. Es sind genau die Stücke, die den Chor und ihn am meisten verbinden.