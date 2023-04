Zwei 57-jährige Autofahrer gerieten am Montagabend beim Tanken an einer Tankstelle in der Münchener Straße in Germersheim in Streit. Beim Rangieren übersah der eine Autofahrer den hinten seinem Wagen laufenden Mann aus Lautertal. Es kam laut Polizeibericht zu einer Berührung, infolgedessen sich ein Streit entwickelte. Hier fielen neben Beleidigungen auch Bedrohungen, weshalb die Polizei verständigt wurde. Vor Ort konnten die beiden „Kontrahenten“ schnell beruhigt werden. Es wurden insgesamt drei Strafanzeigen erfasst.