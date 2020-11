Unbekannte versuchten am Sonntagabend gegen 21.29 Uhr einen Fahrkartenautomaten in einer abgestellten Stadtbahn im Depot bei der Haltestelle Wörth-Badepark aufzubrechen. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Den Tätern sei dies jedoch nicht gelungen. Zum wiederholten Mal habe es einen Einbruch in die Fahrzeughalle gegeben. Der Täter sei flüchtig. Laut einer Meldung des KVV vom Sonntagabend, 21.48 Uhr, sei es durch den Polizeieinsatz zu Verzögerungen gekommen. Hinweise an die Polizei unter 07271-92210.