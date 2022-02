Der Versuch, das Kellerfenster eines Hauses Am Wörthberg aufzuhebeln, scheiterte und die Täter ließen vom Einbruch ab. Der Versuch ereignete sich zwischen 21 und 21.30 Uhr am Dienstagabend. Zeugen, welche zu der Zeit Verdächtige wahrgenommen haben, wenden sich an die Polizeiinspektion Germersheim unter Telefon 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.