Zu einem Einbruchsversuch ins vis a vis des Rathauses der Verbandsgemeinde gelegene Büro des Bellheimer Ortsbürgermeisters kam es in der Nacht zum Dienstag. Laut Ortsbürgermeister Paul Gärtner versuchten Unbekannte zunächst an der Frontseite eine Balkontür aufzubrechen. Als dies nicht gelang, hätten sie, ebenfalls vergeblich, an der Gebäuderückseite versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Außer den Einbruchsspuren an der Tür und dem defekten Fenster, beide seien gut gesichert, sei nichts beschädigt worden. Gärtner vermutet, dass der oder die Täter Geld erbeuten wollten, wobei solches in dem Gebäude nicht aufbewahrt werde. Den Einbruchsversuch habe die Sekretärin am Dienstagmorgen bemerkt, als sie ins Büro kam. Auswirkungen auf den Dienstbetrieb hat der Vorfall laut Ortsbürgermeister nicht. Die Polizei bestätigte den Einbruchsversuch. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter Telefon 07274 9580.