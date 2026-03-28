Seit Monaten treiben Einbrecher in Germersheim ihr Unwesen. Sie dringen gewaltsam in Geschäfte ein, machen Beute. Was die Polizei unternimmt.

Vornehmlich in der dunklen Jahreszeit schlägt die Stunde der Einbrecher. Seit einigen Monaten scheinen sie es im Kreis Germersheim insbesondere auf Geschäftsleute abgesehen zu haben, nicht nur in Germersheim, aber hier wohl besonders. Sylvia Böhm, die in der Marktstraße ein Wäschemode-Geschäft betreibt, berichtet von drei Vorfällen in drei Monaten: zuerst ein Einbruch am 10. Dezember, dann einer am 19. Januar, und zuletzt, in der Nacht zum 16. Februar, noch ein Einbruchsversuch. Wiederholt habe sie zuvor Leute im Laden beobachtet, die sich für bestimmte Wäscheteile interessierten. Ihr „komisches Bauchgefühl“, das sie dabei gehabt habe, habe sich bestätigt; denn genau diese Stücke hätten nach den Einbrüchen gefehlt. Zwischenzeitlich habe sie sicherheitstechnisch aufgerüstet, das Türschloss verstärken und eine Überwachungskamera installieren lassen. Bei dem Vorfall im Januar sei es den Tätern jedoch auf elektronischem Weg gelungen, die Kamera außer Betrieb zu setzen. Zum Glück habe die zusätzlich gesicherte Ladentür den Einbrechern Stand gehalten. Danach habe sie erneut sicherheitstechnisch aufgerüstet. Angesichts der hohen Kosten frage sie sich inzwischen, „ob sich das Geschäft noch trägt“.

In den Straßen von Germersheim häufen sich seit Monaten Einbruchdiebstähle in Geschäften. Foto: van

Dass sie zuvor keinen speziellen Einbruch-/Diebstahlschutz im Laden hatte, begründet Böhm so: „Ich habe den Laden jetzt seit 16 Jahren, und es gab noch nie einen Einbruch.“ Und: „Ich hatte über die Jahre so wenig Inventur-Differenzen, dass Diebstahlschutz teuer gewesen wäre.“ Doch nun sei ihr seit Oktober mehr gestohlen worden als je zuvor – „ohne die Einbrüche“. Gestohlen wurde in erster Linie Bademode und Nachtwäsche, sagt Böhm. Bei den Einbrüchen seien auch Briefmarken und Wechselgeld gestohlen worden. Anzeige habe sie bei der Polizei nur in zwei Fällen erstattet.

Gefühl der Unsicherheit

Da sie im Laden allein sei, „fühle ich mich unwohl, fühle ich mich nicht mehr sicher“, sagt Böhm. Dabei berichtet sie von einer Situation, als sie tagsüber von einer Gruppe junger Leute angegangen und bedroht worden sei.

Opfer von Einbrechern wurde auch die Frauenarzt-Praxis von Ewa Maciejewski gegenüber von Böhms Wäschegeschäft. Der Einbruch ereignete sich laut Maciejewski in der ersten Februar-Woche während eines Urlaubs. Unbekannte seien durch eine Kellertür eingedrungen und hätten aus mehreren Kartons Haushaltsgegenstände mitgehen lassen. Da sie nicht genau wisse, was gestohlen wurde, könne sie auch den Schaden nicht beziffern. Die Kartons habe sie seit einiger Zeit für jemanden aufbewahrt, der inzwischen verstorben sei. Anzeige habe sie bei der Polizei nicht erstattet.

Technische Manipulation

Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Nacht zum Sonntag, 15. Februar, in das Juweliergeschäft von Birgit Janson in der Sandstraße. Der Vierte in fünf Jahren nach ihrer Aussage. Das es beim Versuch blieb, begründet die Goldschmiedin so: „Wir sind gut geschützt.“ Schaufenster und Tür bestünden aus Sicherheitsglas. Allerdings seien der oder die Täter mit einer bisher nicht dagewesenen Gewalt vorgegangen. Zwar habe die Tür letztlich standgehalten, aber ein Teil der inneren Verglasung sei zerborsten. Den Schaden beziffert sie in diesem Fall – wie auch bei den übrigen – auf rund 1500 Euro. Nun möchte Janson aber weitere Sicherheitsvorkehrungen treffen, und „das wird teuer“. Ihr sei übrigens wohl das gleiche widerfahren wie Böhm, erzählt sie. Auch bei ihr habe in der Tatnacht die Überwachungskamera keine Bilder geliefert. Das habe sie der Polizei zunächst gar nicht gesagt, weil ihr erst im Nachhinein der Zusammenhang klar geworden sei. Sie könne das zwar nicht beweisen, aber der Verdacht liege nahe, dass es auch hier zu einer technischen Manipulation gekommen sei.

Zu einer Miniserie von Einbrüchen in drei Fahrradgeschäfte binnen weniger Wochen im Kreis Germersheim, darunter der Cube-Store im Germersheimer Gewerbegebiet, kam es Ende Februar/Anfang März. Bei Brillen Hammer in der Ludwigstraße wurde Ende vergangenen Jahres die Hintertür zum Büro beziehungsweise Lager zerstört, „aber augenscheinlich nichts gestohlen“, berichtet Filialleiterin Julia Andres. Opfer von Einbrechern wurde in der Nacht zum 25. Februar auch ein Hotel in der Oberamtsstraße, wo laut Polizeibericht Gegenstände im Wert von etwa 1500 Euro gestohlen wurden. Am ersten Januar-Wochenende wurde in den Kindergarten in der Straße An der Lunette eingebrochen und mehrere Schränke durchwühlt.

Laptop taucht wieder auf

Nicole Kronenberg berichtet ebenfalls von einem Einbruch in ihr Blumengeschäft in der Innenstadt, der sich Mitte November zugetragen habe, just zu dem Zeitpunkt als in der Innenstadt an zahlreichen Autos die Seitenscheiben eingeschlagen worden seien. Unbekannte hätten nachts die Ladentür aufgebrochen und seien eingedrungen. Drinnen hätten sie etwas Wechselgeld gestohlen und ein Laptop; Gesamtschaden rund 1500 Euro. Vor kurzem habe sie von der Staatsanwaltschaft erfahren, dass das Verfahren eingestellt wurde. Zwei Tage später habe ihr die Polizei mitgeteilt, dass sie ihr gestohlenes Laptop zurückbekommt, es ist wieder aufgetaucht. Bereits Ende Oktober waren Einbrecher gewaltsam in die Vinothek Pan in der Klosterstraße eingedrungen und hatten dort teure Weine und Süßigkeiten gestohlen. In Gesprächen mit einigen Betroffenen stellte sich heraus, dass es nach deren Angaben neben den genannten Fällen noch weitere in der Innenstadt gegeben haben soll.

Auf Anfrage bei der Kripo Landau, wie viele Einbruchdiebstähle es in Germersheim seit Oktober vergangenen Jahres gegeben hat, hieß es, dass man für diesen Zeitraum keine genauen Zahlen nennen könne, weil die polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) für 2026 noch nicht vorliege. In dieser landeten Fälle erst dann, wenn die Ermittlungsverfahren abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft oder ans Gericht abgegeben wurden. „Der Zeitpunkt der Erfassung lässt keine Rückschlüsse auf die Tatzeit zu. Diese kann in dem Jahr der statistischen Erfassung oder auch davor liegen.“

Auf frischer Tat ertappt

Im Jahr 2025 seien fürs Stadtgebiet Germersheim 26 Einbruchsdiebstähle aus Geschäften erfasst worden. Zwölf Taten sind laut Kripo geklärt worden. Fürs laufende Jahr könne man lediglich eine Tendenz nennen. So sei in der Nacht zum 18. Februar in der Marktstraße in Germersheim ein 31-jähriger Einbrecher auf frischer Tat erwischt und vorläufig festgenommen worden. „Seitdem ist ein deutlich spürbarer Rückgang an Einbrüchen zu verzeichnen.“

Ein Zeuge hatte den Mann laut Kripo beobachtet und umgehend die Polizei verständigt. In seinem Rucksack habe man Tatwerkzeug gefunden und sichergestellt. Bei der von der Staatsanwaltschaft Landau angeordneten Wohnungsdurchsuchung seien zusätzliche Beweismittel entdeckt worden. Hieraus resultiere der Verdacht, dass er für zwei weitere Taten im November und Dezember verantwortlich gewesen sein könnte. Hier werde noch ermittelt. Der psychisch Kranke sei auf richterlichen Beschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden.

Treffen betroffener Geschäftsleute

Vor einigen Tagen kam es wegen der Einbruchserie zu einem Treffen Betroffener mit Vertretern der Polizei und Bürgermeister Marcus Schaile im Stadthaus. Dabei wurde nach dessen Angaben „eine als gering empfundene Polizeipräsenz in der Innenstadt thematisiert“. Die Polizeivertreter hätten erklärt, „dass flankierend zu den sichtbaren polizeilichen Maßnahmen auch zivile Einsatzkräfte im Stadtgebiet tätig sind“. Kriminal- und Schutzpolizei arbeiteten eng zusammen, „um ein möglichst hohes Maß an Sicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten“. Von Oktober bis Dezember 2025 seien sieben Einbrüche registriert worden. Nach Einschätzung der Polizei sei dies ein für ein Mittelzentrum der Größe Germersheims üblicher Wert. Auch die Aufklärungsquote liege mit rund 60 Prozent im Landesdurchschnitt.

Die Kripo empfiehlt, jeden Einbruchdiebstahl anzuzeigen, damit der Tatort kriminaltechnisch untersucht werden kann. Mögliche Spuren könnten zum Täter führen und eine Tatserie aufklären. Zudem könne die Anzahl der Einbrüche in einem Gerichtsverfahren über ein höheres Strafmaß entscheiden. Straftaten könnten jederzeit – auch nachträglich – angezeigt werden, was bei Ermittlungen helfen könnte.

Die Polizei rät nicht nur Geschäftsleuten dazu, aufmerksam zu sein und Vorsicht walten zu lassen, um Einbrechern das Handwerk zu erschweren. Tipps wie sich Geschäftsleute besser schützen können, finden sich im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/38-schlechte-geschaefte-fuer-einbrecher/