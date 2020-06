Etwa 1000 Euro Materialschaden und Unordnung ist das Ergebnis eines Einbruchs in Wörth. In der Nacht auf Sonntag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu den Räumen des Amadeus Kindergartens in der Mozartstraße. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Schränke, mussten jedoch mangels Masse unverrichteter Dinge flüchten. Zeugenhinweise an die Polizei Wörth unter 07271-92210.