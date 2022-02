Ein bislang unbekannter Täter ist am Montag zwischen 15.30 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in der Insterburger Straße in Karlsruhe eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte der Dieb mit brachialer Gewalt ein Fenster zum Zimmer auf und betrat so die Wohnung. Dort ging er in nahezu alle Räume und hielt Ausschau nach Wertgegenständen. In einem Zimmer entdeckte der Eindringling jedoch einen Bewohner und verließ daraufhin die Wohnung fluchtartig. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Gegenstände aus der Wohnung entwendet. Zeugen hierzu werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.