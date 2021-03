Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 18. auf 19. März, gewaltsam in Vereinsheim des Modellflugvereins in Freckenfeld ein. Dort wurden nach Polizeiangaben mehrere Walky-Talkys entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07271 9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de