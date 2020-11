Unbekannte Täter sind am Montagabend zwischen 17 und 21 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße „Am Weiher“ in Lingenfeld eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie eine Terrassentür auf, durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten Gegenstände im Wert von rund 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.