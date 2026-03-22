In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim und einem unweit davon liegenden Baucontainer in Kuhardt. Das meldet die Polizei. In beiden Fällen schlugen die Täter ein Fenster ein und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld aus dem Vereinsheim und Gebrauchsgegenstände aus dem Container. Zeugen werden gebeten, sich unter 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.