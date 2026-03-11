In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum, aus dem sie viverse Zigarettenpäckchen und Bargeld entwendeten. Die Gesamtschadenshöhe liegt demnach im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die in der Nacht oder bereits davor verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder E-Mail kilandau@polizei.rlp.de zu melden.