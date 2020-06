In eine Tankstelle in der Zeiskamer Straße wurde am Freitagmorgen gegen 4.15 Uhr eingebrochen. Bislang unbekannte Tatverdächtige hatten die Haupteingangstür brachial aufgebrochen und Zigaretten aus dem Verkehrsraum gestohlen. Die Tatverdächtigen konnten vor dem Eintreffen der Polizeibeamten von der Örtlichkeit flüchten.

Nach ersten Erkenntnissen sucht die Polizei drei Täter, welche maskiert waren. Ein Tatverdächtiger war kräftig und trug eine dunkle Basecap, ein zweiter Tatverdächtiger trug einen dunklen Kapuzenpullover und war schlank. Der dritte Täter kann laut Polizei nicht näher beschrieben werden und „stand Schmiere“.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen in der Umgebung. Die Höhe des Sachschadens beziehungsweise des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.