Ein bislang noch unbekannter Täter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3.20 Uhr in einen Supermarkt in der Tullastraße in Wörth eingedrungen. Laut einer Mitteilung der Polizei stahl der Einbrecher dort eine größere Menge Zigaretten. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Im Anschluss flüchtete der Dieb zu Fuß Richtung Freiwillige Feuerwehr. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter Telefon 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wörth zu melden.