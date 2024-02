Unbekannte Täter brachen in den vergangenen Tagen ins Sportheim des FC Bienwald Kandel und in die Grundschule in Schaidt ein. In der Nacht zum Sonntag drangen die Einbrecher ins Sportheim ein, indem sie eine Scheibe einschlugen. Im Gebäude entwendeten sie nach Polizeiangaben eine geringe Menge Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Grundschule in Wörth-Schaidt, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 250 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.