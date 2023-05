Zwischen Donnerstag, 17.45 Uhr, und Freitag, 5 Uhr, sind eine Unbekannte in ein Schulgebäude in der August-Keiler-Straße in Germersheim eingebrochen. Laut Polizei stahlen sie einen geringen Geldbetrag. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.