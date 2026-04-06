Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstagmorgen, 10 Uhr, die Kellertür des Schreberjugendhauses in Minfeld aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei hielten sich die Täter anschließend im Gebäude auf. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wörth zu melden.