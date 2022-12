In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Bürogebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs zwischen Freisbach und Weingarten. Laut Polizei hatten es die Einbrecher auf Bargeld abgesehen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.