In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in die Werkstatt der Kläranlage in Rheinzabern eingebrochen. Laut Polizei wurden drei Kabeltrommeln im Wert von jeweils 150 Euro entwendet. „Wer hat in der Nacht auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kläranlage Rheinzabern gesehen?“, fragt die Polizei. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wörth unter der Telefonnummer 07271 9221-0 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.