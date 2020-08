Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagnachmittag brachen unbekannte Diebe durch eine Kellertür in ein Mehrfamilienhaus in der Bruchsaler Orbinstraße ein und stahlen aus mehreren Kellerräumen diverses Diebesgut, darunter Computer, Werkzeuge und Kleidungsstücke. Die Einbrecher durchwühlten alle Kellerräume, weshalb sich der Wert der abhandengekommenen Gegenstände bei Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend beziffern ließ. Auch die Kellertür des Hauses wurde bei dem Aufbruch erheblich beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber, die am vergangenen Wochenende im Bereich der Orbinstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 07251/7260 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.