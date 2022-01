In der Nacht zum Donnerstag brach ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Kurfürstenbadstraße in Langensteinbach ein. Der Einbrecher hebelte die Eingangstür auf, um in den Schankraum zu gelangen. Hier öffnete er mehrere Spielautomaten und entwendete das Geld. Außerdem versuchte der Täter noch einen Zigarettenautomaten zu öffnen, dies misslang allerdings. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder dem Täter machen können, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.