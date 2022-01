Eine aufgehebelte Tür und ein Gesamtschaden von 4.000 Euro sind die Hinterlassenschaften von bislang unbekannten Tätern nach einem Einbruch in eine Corona-Teststation in der Schützenstraße. Die Einbrecher entwendeten zudem über 2.000 Antigen-Schnelltests. Ähnliche Vorgehensweisen konnten bei bereits vergangenen Einbrüchen in der Ettlinger Straße und am Gottesauer Platz festgestellt werden, wie die Polizei nun mitteilt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, wird derzeit ermittelt.