In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben sich laut Mitteilung der Polizei bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube in Hagenbach verschafft. Die Gartenlaube liegt in Verlängerung der Raiffeisenstraße. Gestohlen wurden ein Notstromaggregat und eine Gastherme im Wert von rund 1700 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bitte mit der Inspektion in Wörth unter Telefon 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.