In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Gartenhaus in Josef-Probst-Straße in Germersheim eingedrungen. Sie stahlen dort verschiedene Wertgegenstände. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1300 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim entweder telefonisch unter 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.