Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl kam es am Montagmorgen gegen 0.35 Uhr in eine Gärtnerei, welche sich im Gewerbegebiet Lustadt befindet. Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige waren in ein Büro eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, konnten keine Personen festgestellt werden. Eine Absuche im Nahbereich durch mehrere Streifenwagen erbrachte keine weiteren Hinweise auf Tatverdächtige. Erfolglos bleibe auch der Einsatz eines Polizeidiensthundes. Zeugenhinweise an die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.