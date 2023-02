Unbekannte sind am Freitag zwischen 18 und 23.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Leitmarstraße in Leimersheim eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchwühlten mehrere Schubladen. Die Höhe des Sachschadens beziehungsweise des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden, teilt die Polizei mit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.