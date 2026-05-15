In der katholischen Kirche St. Georg können bis auf weiteres keine Gottesdienste mehr gefeiert werden. In dem Haus haben Diebe gewütet.

Demnach entfallen auch die für kommenden Sonntag, 9.30 Uhr, und für Donnerstag, 21. Mai, 18.30 Uhr, geplanten Eucharistiefeiern. Grund dafür ist ein dreister Einbruch in die Kirche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Dabei brachen die Täter mutwillig die Seitentür des Gotteshauses auf, um in das Kircheninnere zu gelangen. Dort wiederum drangen die Vandalen gewaltsam in die Sakristei sowie in den Umkleideraum der Ministranten ein und verrichteten dabei auch an diesen beiden Türen hohen Sachschaden. In beiden Räumen durchwühlten sie alle Schränke und Schubladen und hinterließen dabei ein Chaos.

Foto: Alfred Gadinger/OHO

Auch sakrale Gegenstände, unter anderem einige Kelche, wurden gestohlen. Die Täter schändeten den Tabernakel und entwendeten den Kelch. Die sich darin befindlichen konsekrierten Hostien wurden auf dem Altartisch verstreut und sind teilweise auf den Boden gefallen.

Die Polizei war vor Ort und hat den Schaden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter Telefon 07274 9580 entgegen.