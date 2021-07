Auf Bargeld aus einem Baggerseekiosk hatten es Unbekannte in der Nacht auf Dienstag abgesehen, teilt die Polizei mit. Die Täter öffneten zwischen 17 und 9 Uhr gewaltsam das Vorhängeschloss des Kiosk-Gitters und schlugen anschließend die Fensterscheibe ein. Im Kiosk fanden die Diebe Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, nahmen dies an sich und verschwanden danach.