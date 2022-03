Am frühen Sonntagmorgen haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei in der Lorenzstraße verschafft. Die Schadenshöhe kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Zwischen 2 Uhr und 2.06 Uhr brachen die Täter in die Backstube ein, indem sie ein großes Loch in die Außenwand des Gebäudes schlugen. Von der Backstube gelangten sie über den Verkaufsraum in ein Büro. Um ihr Ziel zu erreichen öffneten sie alle verschlossenen Türen mit brachialer Gewalt. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Schubladen und nahmen das aufgefundene Bargeld in bislang unbekannter Höhe an sich. Mit ihrer Beute machten sich die Eindringlinge vermutlich über ein Fenster aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0721 967180 in Verbindung zu setzen.