Auf der Suche nach Bargeld drangen Unbekannte am frühen Montagmorgen, um 3.35 Uhr, in eine Apotheke ein und durchsuchten verschiedene Behältnisse. Die über der Apotheke wohnenden Hauseigentümer wurden durch Geräusche wach und schalteten das Licht an, um zu sehen, was passiert war. Einer von zwei Tätern wurde gesehen, wie er in Richtung Bienwaldhalle davonrannte. Er war etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare und eine kräftige Statur. Der Flüchtende soll mit einem dunklen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Hinweise an die Polizei unter 07271 92210.