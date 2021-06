Einen Geldbetrag in ungenannter Höhe erbeuten Einbrecher am Mittwochabend. Wie die Polizei Wörth weiter mitteilt, verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit von 18.30 bis 19.40 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Rheindammstraße. Die Unbekannten nutzten wohl ein offen stehenden Fenster im Hochparterre, um in das Haus zu gelangen.