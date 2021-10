1200 Euro Sachschaden entstand bei einem einbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich bislang unbekannte Täter, durch Aufdrücken eines gekippten Fensters, Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der Germersheimer August-Keiler-Straße. Dort entwendeten die Täter eine Handtasche. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim unter Telefon 07274–9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.