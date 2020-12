Kurz nach Mitternacht, am frühen Dienstagmorgen, versuchte ein Unbekannter offensichtlich Altmetall vom umzäunten Gelände einer Recycling-Firma in Ettlingen zu stehlen. Nachdem eine dort angebrachte Überwachungskamera auslöste, wurde das Gelände von den Firmeninhabern überprüft. Sie konnten eine unbekannte Person wahrnehmen, die mit einer Taschenlampe leuchtete. Danach konnte der unbekannte Täter flüchten. Er ließ aber vermutlich sein Fahrrad zurück, das am Zaun des Geländers lehnte. In der Vergangenheit wurde immer wieder Altmetall von dem Gelände entwendet. Ob der Täter auch in diesem Fall etwas gestohlen hat, bedarf laut Polizei weiterer Ermittlungen