Innerhalb von zwei Wochen gab es zwei Einbrüche bei Fahrradgeschäften im Kreis. Die Beute und die Schäden sind jeweils hoch. Es gibt Parallelen.

Von Ralf Wittenmeier

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag den Cube Store in Germersheim ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei stahlen die Täter mehrere hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von etwa 100.000 Euro. Der Einbruch ereignete sich gegen 1.30 Uhr in der Mainzer Straße. Die Täter nutzten einen weißen Sprinter und flüchteten, so die Polizei.

Einbruch bei Radshop Seither

Vor genau zwei Wochen wurde mit derselben Vorgehensweise der Radshop Seither in Rülzheim von Einbrechern heimgesucht. Sie fuhren vermutlich mit einem Transporter rückwärts an das Schaufenster und drückten es damit ein. Somit war der Weg in das Gebäudeinnere frei. Danach wurden die Hecktüren des Transporters geöffnet und die Räder eingeladen. Das Ganze dauerte wahrscheinlich nur wenige Minuten. Danach fuhren die Täter davon. Der Sachschaden beim Rülzheimer Radshop: etwa 100.000 Euro.

Store Samstag geöffnet

100.000 Euro Schaden entstanden nun auch beim Cube Store im Germersheimer Gewerbegebiet. Per Aushang wird den Kunden am Freitagvormittag mitgeteilt, dass das Ladengeschäft an diesem Tag geschlossen hat. Am Samstag, 7. März, soll es dem Schreiben zufolge mit dem Verkauf wieder weitergehen. Doch war dies nicht der erste Einbruch im Cube Store in Germersheim.

Eindringen durch Schaufenster

Nur wenige Monate nach der Eröffnung des 44. Cube Stores wurde in der Nacht auf Dienstag, 2. Oktober 2024, in das Ladengeschäft eingebrochen. Fast exakt zur gleichen Uhrzeit. Damals war es 1.45 Uhr. Und auch damals drangen die Täter gewaltsam durch die Schaufensterscheibe in den Ausstellungsraum des Gebäudes ein und entwendeten mehrere hochwertige Fahrräder. Den Diebesschaden schätzten die Beamten damals auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass sich die Tathergänge ähnelten. Da die Ermittlungen im aktuellen Fall aber erst begonnen haben, könne noch nicht mehr gesagt werden. Die zuständige Kriminalpolizei hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter 06341 2870 oder kilandau.k45@polizei.rlp.de bei der Kriminalinspektion Landau melden oder bei der Polizei in Germersheim unter 07274 9580.