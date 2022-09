Über ein Fenster wollten Unbekannte in das Restaurant in der Stadthalle eindringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelang dies den Tätern nicht. Dennoch verursachten sie einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Einbruchversuch ereignete sich in der Zeit von Freitag, 23. September, auf Sonntag. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim entweder telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.