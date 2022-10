Ein noch unbekannter Täter brach am Sonntagmorgen in eine Gaststätte in Karlsruhe-Neureut ein und entwendete Bargeld. Indem er offenbar eine Tür aufhebelte, gelangte der Einbrecher gegen 5 Uhr in eine Gaststätte in der Straße „Am Sandfeld“ in Neureut. Nach den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen begab er sich wohl an den Tresen und entwendete aus einer Kasse einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag, teilt die Polizei mit. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Mannes.