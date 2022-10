In der Nacht von Freitag auf Samstag gingen unbekannte Täter diverse Gartenparzellen Im Kleinrhein an und entwendeten dort verschiedene Wertgegenstände. Insgesamt verschafften sich die Täter Zutritt zu 14 Parzellen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Bereits im Zeitraum von Donnerstagabend bis zum Sonntag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Sportvereins in der Waldstraße. Hier entwendeten sie Bargeld sowie Getränke. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 340 Euro.

Hinweise zu allen Fällen an die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.