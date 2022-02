Ein 19-jähriger Täter brach am Sonntag gegen 18.30 Uhr in eine Firma in der Rudolf-Freytag-Straße ein. Der Einbrecher gelang nach mehreren vergeblichen Versuchen gewaltsam über eine Seitentür in den Verkaufsbereich und durchsuchte diesen. Durch die ausgelöste Alarmanlage kamen zwei Verantwortliche zur Überprüfung. Hier stellten sie die aufgebrochene Tür fest und informierten daraufhin die Polizei. Währenddessen verließ der Täter das Gebäude. Nach einem Handgemenge mit den Verantwortlichen flüchtete der Einbrecher auf seinem E-Roller.

Die herbeigerufene Polizei wurde bei der Festnahme in der Rheinhafenstraße beleidigt und ein Polizist wurde verletzt. Überprüfungen ergaben, dass der Täter außerdem zur Festnahme ausgeschrieben war. Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte einen Wert von circa 1,4 Promille.

Der Einbrecher muss in der Folge mit einer Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt, Einbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen und wurde zur Verbüßung seiner Haftstrafe in ein Gefängnis eingeliefert.