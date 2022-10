Ein unbekannter Mann ist am frühen Sonntagmorgen in eine Wohnung in Bruchsal eingedrungen und traf dabei auf eine 24-jährige Bewohnerin. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter gegen 3.45 Uhr über ein geöffnetes Fenster Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Stadtgrabenstraße, so die Polizei. Durch die Geräusche erwachte offenbar die 24-Jährige und traf im Flur auf den Einbrecher. Dieser versuchte sich zu verstecken. Die junge Frau begab sich daraufhin zu ihrem Nachbarn, um Hilfe zu holen. Als sie in ihre Wohnung zurückkam, war der Eindringling bereits verschwunden. Gestohlen wurden nach dem derzeitigen Stand der Dinge nichts.