Die Abwesenheit zweier Familien in der Ferienzeit versuchten Unbekannte auszunutzen. In der Zeit von Freitag, 20. August, bis Samstag, 28. August, versuchten Unbekannte in zwei benachbarte Einfamilienhäuser in der Goethestraße einzubrechen. Bei beiden Anwesen versuchten die Täter die Hauseingangstür aufzubrechen – jedoch ohne Erfolg. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 5000 Euro. Hinweise zu der Tat an die Polizei unter 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de.