In der Nacht auf Donnerstag haben sich derzeit unbekannte Täter am Gebäude der Grundschule in Lingenfeld zu schaffen gemacht. Nach Polizeiangaben versuchten sie, ein Fenster im Bereich des Schulhofs aufzuhebeln. Ob die Unbekannten auch im Gebäude waren, sei noch unklar, so die Beamten. Der entstandene Sachschaden wird von ihnen auf rund 500 Euro geschätzt. Zudem wurde in das Vereinshaus des Radsportvereins in Lingenfeld eingebrochen, teilt die Polizei mit. Die Täter schlugen eine Glastür ein und gelangten so in den Clubraum. Sie stahlen eine Geldkassette mit 170 Euro. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.