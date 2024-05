Zu zwei Einbrüchen kam es in der Nacht zum Mittwoch. In Germersheim verschafften sich laut Polizeibericht bislang unbekannte Täter Zugang zu einem gastronomischen Betrieb in der Werftstraße und entwendeten dort Bargeld. Gleiches geschah in Lingenfeld, wo Einbrecher in ein Wohnhaus in der Druslachstraße eindrangen. Hinweise zu beiden Fällen bitte an die Polizei, Telefon 07274/958-0, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.